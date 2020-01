Logistique de nettoiement défaillante : BP dépanne la Commune de Saint-Louis

NDARINFO.COM

Dans le cadre de son programme social, le géant pétrolier British Petrolum a remis vendredi 6.000 poubelles, 1000 brouettes, fourches, râteaux et pelles en plus de 3000 kilogrammes de poudre à la Commune de Saint-Louis. Une dotation qui vise à soutenir l’effort de nettoiement et la lutte contre l’insalubrité engagée dans la ville tricentenaire.Elle intervient au moment où la Mairie fait face à de réelles difficultés dans la gestion des ordures, le manque d'une bonne logistique de nettoiement et des agents constamment en grève. À cela s’ajoute la multiplication d’actes inciviques de la part des populations.Critiquée par sa Responsabilité Sociale d’Entreprise (RSE) jugée « dérisoire » par la société civile Saint-Louisienne et l’opposition politique , BP semble vouloir rectifier sa démarche en investissant dans l’amélioration du cadre de vie. Pour rappel, la compagnie britannique n’œuvrait jusqu’ici que dans la distribution d'équipements sportifs, de gilets de sauvetage, de médicaments