Locales 2022 : les maires et présidents de Conseil départemental seront désormais élus au suffrage universel direct

06/07/2021 11:58

L’un des consensus les plus forts issus du dialogue politique est certainement le mode d’élection des maires et celui des présidents de Conseil départemental. Le chef de l’Etat n’a pas changé une virgule. Désormais, les maires des communes et président du Conseil départemental seront élus au suffrage universel direct.



Ainsi, c’est la tête de liste majoritaire qui passe maire ou président de conseil départemental. Mais, si c’est la ville Dakar, Pikine, Guédiawaye, Rufisque et Thiès, c’est la tête de liste proportionnelle qui aura engendré le plus grand nombre de suffrages qui va passer maire.



Une donne qui va complétement bouleverser les joutes dans les 5 villes ou les compétitions seront très disputées.