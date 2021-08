Moctar Sourang, coordonnateur du FRN, et ses camarades posent leurs conditions, réclamant une "mesure transitoire exceptionnelle". Pour eux, il s’agit de permettre "aux primo-votants de pouvoir s’inscrire sur les listes électorales avec un extrait de naissance et un certificat de résidence."



"Considérant que la loi N°2021-35 portant code électoral en son article L38 stipule que « La commission administrative doit faire figurer sur la liste électorale les renseignements demandés par l’autorité en charge de l’établissement des listes électorales et susceptibles d’identifier l’électeur, notamment les prénoms, nom, date de naissance, filiation, ….etc. Pour justifier son identité, l’électeur présente sa carte d’identité biométrique CEDEAO » ; Considérant que ces dites cartes d’identité biométrique CEDEAO ne comportent pas de données électorales, donc ne sont pas couplées avec la carte d’électeur", justifient-ils par ailleurs.



Ils soulignent que "depuis 2018, notre pays n’a pas connu de révision annuelle des listes électorales, ni de révision exceptionnelle, une situation qui a conduit à un doublement de l’effectif des primo-votants estimé aujourd’hui à plus de cinq cent mille (500.000) personnes Considérant qu’une carte d’identité biométrique coûte 5.000F, soit au moins un total de 2,5 milliards de F CFA, qui serait nécessaire pour éditer cinq cent mille (500.000) cartes d’identité biométrique CEDEAO ;



"La vigilance devra être au rendez-vous sur l’ensemble du territoire national avec la conjugaison des efforts de tous et de chacun. C’est cela la priorité des priorités, au-delà de toutes considérations de stratégies électorales", préviennent ses membres.