Linguère de Saint-Louis : Amara reprend du service

05/12/2024 08:31

Entre Amara Traoré et la Linguère de Saint-Louis, l’histoire continue. L’ancien sélectionneur des Lions du Sénégal, qui avait quitté son poste de président il y a un an, revient au sein du club en tant que directeur des sports.



Figure emblématique de la Linguère, Amara Traoré a marqué les années 80 en tant que joueur avant d’écrire une page mémorable en 2009, lorsqu’il mena l’équipe à son premier titre de champion dans le cadre du championnat professionnel. Après une parenthèse en Guinée, il avait pris les rênes du club en 2018 en tant que président.





Ce retour intervient à un moment crucial pour la Linguère, toujours en quête d’une première victoire en championnat cette saison. La nomination d’Amara Traoré, synonyme d’expérience et de passion pour le club de la vieille ville, pourrait insuffler un nouvel élan à une équipe en difficulté.



Pour les supporters, le retour de cet enfant du club est porteur d’espoir, confirmant l’attachement indéfectible entre Amara Traoré et la Linguère.