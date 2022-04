Limogeage du Directeur de l’hôpital de Louga : « Macky fait la politique de l’autruche pour masquer son échec »

14/04/2022 17:54

« Le décès de Astou Sokhna n’est pas seulement un cas de négligence médicale mais une preuve de l’échec de la politique sanitaire du président Macky Sall », estime le délégué général adjoint du Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine. Selon Alioune Badara Mboup, le chef de l’Etat a préféré dilapider nos deniers publics sur des investissements qui ne sont d’aucune priorité. Et cette volonté de politique tape-à-l’œil expose les Sénégalais privés de leur droit à la santé.







Pour Alioune Badara Mboup, la solution n’est pas donc de démettre un Directeur d’hôpital moralement responsable pour en nommer un autre, mais de rebâtir un système de santé qui souffre des maux d’un personnel recruté sans qualification, le clientélisme politique, de la pauvreté du plateau médical, d’absence de motivation du personnel…



« Le témoignage des Sénégalais est unanime, nos hôpitaux sont des mouroirs !Le Président Macky SALL devrait supprimer les institutions budgétivores le Cese, le Hcct, le Cndt……pour mettre des fonds sur les préoccupations majeures des Sénégalais, à savoir la santé et l’éducation. Le Sénégal devrait s’inspirer de Cuba, un pays sous embargo qui a fait de la santé et de l’éducation les piliers de son système », déclare-t-il.







Selon M. Mboup, le Président Macky Sall est prompt de trouver un coupable mais « il est le premier responsable qui doit tirer les conséquences de l’échec de sa politique de santé. Il doit assumer sa part dans ce qui est arrivé à l’hôpital de Louga et son ministre de la Santé Abdoulaye Diouf Sarr devrait démissionner car, l’esprit de responsabilité existe en politique.



« Après les scandales du faux médecin, de l’incendie de l’hôpital de Linguère, de la vente frauduleuse du matériel de Santé du public à des structures privées, Diouf Sarr doit enfin assumer sa responsabilité morale. Lorsque vous êtes choisi pour les valeurs que vous défendez et un scandale sape le symbole que vous incarnez, la démission s’impose à vous ! », demande-t-il. Pour le délégué général adjoint du Frapp, la démission du ministre de la santé pourrait contribuer à faire retomber la pression qui pèse sur le personnel de la santé éprouvé par ce drame.



Senego