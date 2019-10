Limogeage : Macky se sépare de Moustapha DIAKHATÉ. Ce dernier lui souhaite " une bonne ...."

Haro de Diakhaté sur le troisième mandat :

Réagissant à la mesure, le député indique sur sa page Facebook:

Je remercie le Président de la République d’avoir fin à mes fonctions de ministre, Conseiller. Je le remercie également de m’avoir associé depuis 2008 à ses actions au sein de l’Apr et de son magistère.

Merci à tous et bonne chance à Monsieur Macky Sall pour la suite.

Vive la République !

Vive le Sénégal !"



NDARINFO.COM

Par décret 2019-1800 du 28 octobre 2019, le Président Macky Sall a limogé son ministre conseiller, Moustapha Diakhaté. Ce dernier s'est distingué durant ces derniers mois, par des positions qui dérangent, parfois, au sein du camp présidentiel auquel il appartient.Le Ministre-conseiller indiqué dans la matinée sur l’émission ‘’Sen Jotaay’’ que le Président Macky Sall est en train de faire fausse route sur la manière, dont il veut clore le débat sur le troisième mandat. Il a réitéré cette conviction‘’La manière dont Macky Sall veut mettre un terme à cette polémique, est contre-productive. S’il veut limoger toute personne qui en parle ou si des gens de l’Apr insultent ceux qui expriment leur point de vue, cela pose problème. Le Président ne devrait pas cautionner ces insultes et le limogeage de Sory Kaba a créé plus de problèmes qu’il n’en a réglé, en ravivant une polémique qui n’a pas lieu d’être’’, a-t-il dit avant son limogeage.Moustapha Diakhaté assume et se dit un homme libre. ‘’Il m’est égal d’être limogé ou maintenu à mon poste. J’ai rejoint Macky avant même qu’il ait un pouvoir de nomination. Si, aujourd’hui, il souhaitait me démettre de mes fonctions, je le remercierais’’, clarifie-t-il.