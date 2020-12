Limitation du 3ème mandat : Mimi TOURÉ titille et invalide Macky SALL

La limitation des mandats présidentiels doit être un principe démocratique dans nos pays. C’est en substance, le point de vue défendu par Aminata Touré. L’ancien Premier ministre du Sénégal participait à une conférence virtuelle sur la limitation des mandats, organisé par le NDI (National Democratic Institute).