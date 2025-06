Ligue 1: La Linguère surprend Gorée et chamboule le haut du tableau

Dans un duel tendu de la 27e journée de Ligue 1 sénégalaise, la Linguère de Saint-Louis a créé la sensation en s’imposant (0-1) sur la pelouse de l’US Gorée, leader du championnat. Une victoire maîtrisée, obtenue grâce à un réalisme froid et un bloc défensif solide.



C’est à la 56e minute que le tournant du match est intervenu. El Hadji Boubacar Fall, bien servi dans la surface, trompe le gardien goréen et offre l’unique but de la rencontre aux "Samba Linguère". Un coup de massue pour Gorée, qui n’a pas su revenir au score malgré une domination stérile.



Venue avec l’intention de contrer et de frapper en transition, la Linguère a parfaitement appliqué son plan de jeu. L’équipe saint-louisienne a bloqué les circuits de passes de Gorée, tout en exploitant chaque ouverture. La défense a tenu bon, même lorsqu’un penalty a été sifflé dans les arrêts de jeu. Mais Raphaël Ndong, côté goréen, a manqué l’égalisation.



Ce succès de la Linguère pourrait bien être un tournant dans la course au titre. Gorée, qui restait sur une dynamique positive, voit son avance s’effriter. En cas de victoire ce dimanche face à Guédiawaye FC, le Jaraaf, son dauphin, pourrait reprendre la première place à seulement trois journées de la fin.



La défaite de Gorée resserre les écarts en haut du classement. Pendant ce temps, Dakar Sacré-Cœur s’est imposé 3-0 face à l’AJEL et Tengueth FC a été tenu en échec (1-1) par le Casa-Sport. Et Oslo, en battant Génération Foot (2-0), quitte la dernière place provisoirement. Ce dimanche Jaraaf va affronter Guédiawaye FC et l'AS Pikine fera face à l'US Ouakam.



