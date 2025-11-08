Ligue 1 – 2e journée : La Linguère accueille Teungueth FC à Kébémer, ce dimanche

08/11/2025

Linguère de Saint-Louis reçoit ce dimanche Teungueth FC dans le cadre de la 2ᵉ journée de Ligue 1 sénégalaise, au stade municipal de Kébémer, à partir de 17h GMT.





Après un début de saison contrasté, les deux formations chercheront à engranger des points pour se positionner dans le haut du tableau.



FC, prétendant régulier au titre, part favori, mais la Linguère, poussée par son public, entend bien créer la surprise à domicile.



MS





