Ligue 1 (12e journée) : Linguère-Us Gorée, « un duel des extrêmes » qui promet

18/01/2025 15:12

Après l’intermède des 32e finale de la Coupe du Sénégal, la Ligue 1 prend le relais avec la 12e journée. Elle sera marquée par le duel « des extrêmes » qui mettra aux prises leader, l’Us Gorée à la Linguère de Saint Louis, première équipe relégable. Cette journée sera aussi marquée par les retrouvailles entre Dakar AJEL de Rufisque et Dakar Sacré-Cœur (DSC), trois jours après leur rencontre en Coupe du Sénégal soldée par le succès et la qualification des Académiciens.



Solide leader, l’Us Gorée poursuit son chemin dans le championnat de Ligue 1 qui entre ce samedi dans sa 12e journée. Le club insulaire (1er ; 26 points) se rend à Kébémer pour le duel des « extrêmes » qui l’opposera lundi à la Linguère de Saint Louis. L’élimination surprise par la modeste équipe des Damels ce jeudi en Coupe du Sénégal sonne comme une alerte du côté de la formation Saint Louisienne. C’est sans doute qui explique le remue-ménage effectué au sein du club avec le départ de son entraineur Massamba Cissé et le retour de l’ancien président Amara Traoré dans l’encadrement. La Linguère (15e ; 9 points) voudra donc trouver la bonne carburation et surtout sortir de la zone de relégation. En entendant la 12e journée la Ligue 1 va s’ouvrir ce samedi 18 janvier, avec le duel qui opposera au stade Ngalandou Diouf, l’AJEL de Rufisque (9e ; 13 points) à Dakar Sacré- Cœur (5e ; 16 points).



Des retrouvailles qui promettent entre ces deux équipes qui se sont déjà mesurés mercredi dernier en 32e de finale de la Coupe du Sénégal. Avec au bout une victoire et la qualification du club académicien. La journée se poursuivra avec trois autres rencontres ce dimanche.



La première opposera au stade municipal de Ngor, l’US Ouakam (11e. 13 points) à l’AS Pikine (12e ; 11 points). Au même moment, le Casa sports (14e ; 10 points) accueillera au stade Aline Sitoe Diatta, Teungueth FC. A un point de la Linguère, les Ziguinchorois (14e ; 10 points) auront devant leurs supporters l’obligation de gagner pour ne pas glisser de nouveau dans la zone rouge.



Les Rufisquois, quant à eux, entament avec ce déplacement dans le championnat sous un nouvel élan puisqu’ils viennent, comme la Linguère, de se défaire de leur entraineur Sidath Sarr, éjecté suite à l’élimination de Teungueth FC aux 32e de finale de la Coupe du Sénégal par le DUC.



Le club du président Babacar Ndiaye, est actuellement 6e au classement avec 13 points du leader, l’US Gorée. De son côté, la Sonacos (8e, 13 points), accueillera au stade Eli Manel Fall Diourbel, le Jamono de Fatick, actuelle lanterne rouge (16e ; 7 points).



L’autre promu Oslo FA de Grand Yoff de son côté, jouera le lendemain lundi au stade municipal des Parcelles Assainies où il recevra Génération foot (10e ; 13 points).



La 12e journée sera clôturée mardi par un duel de promus au stade Lat Dior, entre les promus thiéssois de Wallydaan, qui occupent la place de dauphin (2e, 20 points) et les HLM de Dakar (13e ; 11 points). Quant au duel Guédiawaye FC (7e ; 7 points) – Jaraaf (4e ; 16 points) il a été reporté en raison du déplacement du club « Vert et Blanc » sur la pelouse de l’USM Alger comptant pour la 6e journée de la Coupe CAF.



SUD QUOTIDIEN