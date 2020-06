Liberté provisoire accordée à des détenus pour des raisons sanitaires : la délivrance par la maladie !

Des personnes détenues pour divers délits ont pu recouvrer une liberté provisoire ou conditionnelle, grâce à une maladie. Beaucoup d’avocats ont pu sauver ainsi leurs clients des rigueurs carcérales. Si certains détenus sont retournés en prison, d’autres, par contre, comparaissent libre à leurs procès. Or, dans l’arsenal répressif, le Pavillon Spécial de l’hôpital Le Dantec a été conçu pour accueillir les personnes en conflit avec la loi qui ne sont pas en bonne santé.