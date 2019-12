Libération de la bande 20 mètres : des occupants refusent et réclament plus de concertation (vidéo)

Des populations installées en bordure de mer ont exprimé, dimanche, leur désaccord sur le programme de libération de la bande de 20 mètres. Dans le cadre du Projet de Relèvement d'Urgence et de Résilience à Saint-Louis (SERRP). « Ceux qui parlent au nom des futurs impactés n’ont même pas de concessions. Nous ne laissons même pas », a déclaré un des membres du collectif. Si certains exigent plus de concertation sur les types de relogement proposés, d’autres invitent l’État à sursoir au projet et procéder à la construction de brise-lames afin de conserver leurs habitations.