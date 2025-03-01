Libération de Mansour Faye : Me Diouf, son avocat, parle d’une décision logique

Remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire, l’ancien ministre Mansour Faye bénéficie désormais d’un nouveau statut dans le cadre de la procédure ouverte contre lui devant la Haute Cour de justice.



Son avocat, Me El Hadji Diouf, a salué la décision des juges et a tenu à préciser les raisons qui, selon lui, justifient cette libération. « Madame la ministre Assome Diatta a montré que les prix arrêtés à son entrée en fonction étaient les mêmes que ceux déjà existants en cours. Tout était donc bien en place », a-t-il soutenu.



Me Diouf a également rappelé que « la commission d’instruction avait estimé qu’aucun obstacle ne s’opposait à une remise en liberté, ce qui explique l’option retenue de laisser Mansour Faye comparaître sous contrôle judiciaire ».



L’avocat a enfin insisté sur le fait que son client continuera de se présenter devant la juridiction, réaffirmant sa volonté de coopérer pleinement avec la justice.



