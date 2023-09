Libération d'Ousmane SONKO : ses avocats saisissent la Cour de justice de la Cedeao.

16/09/2023 12:54

Mes Juan Branco et Said Larifou ont déposé une Requête en Référé auprès de la Cour de justice de la Cedeao pour obtenir la libération de Ousmane Sonko, en prison depuis le 30 juillet 2023.



« Avec mes très honorables confrères, nous continuons l’offensive, cette fois à Abuja, pour obtenir la libération et la participation d’Ousmane SONKO aux élections de février 2024 », a indiqué Me Juan Branco sur son compte X.