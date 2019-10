"Levée" de l’immunité parlementaire de Sonko : Cheikh Bamba Dièye menace

Le régime en place «n’osera» pas aller jusqu’à vouloir lever l’immunité parlementaire du leader de Pastef/Les Patriotes, Ousmane Sonko. Cet avertissement est du Secrétaire général du Fsd/Bj, Cheikh Bamba Dieye qui, à l’émission Objection de la radio Sud Fm du dimanche 27 octobre, a prévenu que lui et son parti politique se battront par tous les moyens contre cette «barbarie». Le député n’a pas manqué d’estimer que le débat sur le troisième mandat du président Macky Sall est «une perte de temps», dans la mesure où les textes sont clairs et que le mis en cause n’a pour le moment pas dit qu’il veut un mandat supplémentaire.