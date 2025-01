Levée de l'immunité parlementaire de Farba Ngom : L'APR dénonce des dérives dictatoriales et menace

15/01/2025 20:10

Le mardi 14 Janvier 2024, l'Assemblée nationale du Sénégal a engagé la procédure pour lever l'immunité parlementaire de l'honorable Mouhamadou Ngom dit Farba, suite à la demande formulée par le Ministre de la Justice. Si la démarche, en elle-même, ne pose aucun problème de droit et ne soulève aucune objection de notre part, grande est notre inquiétude et celle de nos compatriotes, quant aux motivations profondes d'une telle décision.



En s'attaquant aussi brutalement au Député de la Coalition Takku Wallu Sénégal et membre éminent de l'Alliance Pour la République, le pouvoir confirme sa nature dictatoriale et témoigne de la totale mainmise du Premier Ministre sur toutes les Institutions de la République. Tous nos compatriotes se souviennent des violents propos débités par Ousmane Sonko lors de la campagne pour les Législatives anticipées, à Agnam.



Après avoir offensé notre camarade Farba Ngom, Ousmane Sonko avait solennellement déclaré que "jamais plus, ce dernier ne participera à une élection au Sénégal !". Cette grossière et burlesque attaque ayant été sanctionnée par une humiliante défaite, Ousmane Sonko engage la bataille de la revanche, dont la finalité n'est rien d'autre, qu'un emprisonnement de Farba Ngom.



Certainement, avec cette grave forfaiture politique et morale, Ousmane Sonko entend conquérir une zone qui lui est hostile, en dépit des agitations d'une poignée de traîtres qui ont transhumé, mais honnis et vomis des populations. La célérité avec laquelle l'Assemblée nationale a réagi à la requête du Ministre de la Justice, jette le trouble et un voile de suspicion sur les objectifs réels de la manœuvre politique.



Le levier actionné par le pouvoir constitue sans doute aucun, une parfaite illustration des intentions malsaines, politiciennes, ciblées et revanchardes du pouvoir. Au-delà des graves "cas" dignes d'intérêt, comme les 1000 milliards, les scandales de l'Aser et de l'Onas, les écarts et la boulimie foncière de plusieurs caciques de l'actuel régime, des mouvements suspects, voire occultes, de manipulations permanentes de Fonds dans un passé récent, comme aujourd'hui encore, le Centif s'est intéressé à Farba Ngom ! Il s'agit donc d'un acharnement clair et sans équivoque, suivant les injonctions et la volonté autocratique d'Ousmane Sonko, qui avait imposé, en toute illégalité, la non-présence de Farba Ngom dans le Bureau de l'Assemblée nationale ! C'est cette trajectoire de liquidation politique du Député Farba Ngom voulue et impulsée par Ousmane Sonko, qui est en cours ! C'est cette agression indigne que nous dénonçons !



Face à l'épreuve l'Alliance Pour la République exprime son soutien total et sa solidarité agissante à l'honorable Député Farba Ngom, un haut dirigeant de notre parti, un modèle d'engagement, de loyauté et de fidélité. Nous refusons que pour faire plaisir à un Premier Ministre du nom d' Ousmane Sonko, soient piétinées les normes de l'Etat de Droit et que soient ensevelis les valeurs et principes de la République ! Notre Parti, fidèle à son identité républicaine est totalement en faveur de la reddition des comptes, à la condition que celle-ci ne se transforme en son contraire : le règlement de comptes !!



Aujourd'hui que le pays vit des heures sombres suite à la hausse généralisée des prix de toutes les denrées, la colère des jakartamen, des chauffeurs de taxis et marchands ambulants et dans un contexte d'embrasement progressif du front social, le pouvoir engage sa fuite en - avant. Il tente d'allumer des contre-feux pour calmer les ardeurs et mobilisations citoyennes et populaires. Il persiste néanmoins, dans sa volonté de mener jusqu'au bout, la chasse aux sorcières, la traque de tous les hommes et toutes les femmes qui ont géré des responsabilités dans l'ancien pouvoir.



Il veut briser toutes les oppositions, tous les hommes d'affaires et autres opérateurs économiques qui ont réussi ! Sous le manteau fallacieux de la récupération "des deniers publics volés", le pouvoir mène une inquisition qui vise à débusquer, exclure ou affaiblir tous les cadres et travailleurs estampillés "pro - Macky". Ses haineux de première classe, comme les DG du Port et de la CDC, impulsent, dans un délire halluciné, la dynamique et vocifèrent pour exiger que soit écrasé tout ce qui respire Apr! Nous sommes aujourd'hui à un tournant décisif de notre histoire. Face à ce pouvoir structuré autour de la justice des vainqueurs et de la manipulation, la seule voie de salut qui s'offre à toutes les forces citoyennes, républicaines et démocratiques, est la Résistance.



Pour l'Alliance Pour la République, la seule perspective qui s'impose, demeure l'unité politique et organisée de toutes les forces regroupées dans ATEL et dont la Coalition Takku Wallu Sénégal, qui s'est remarquablement démarquée de l'opération de mise à mort du Député Farba Ngom, est la digne représentante à l'Assemblée nationale. S'opposer au pouvoir et se mobiliser dans une sincère unité, pour le vaincre, telles sont les conditions garantes d'un Sénégal de paix et en paix, résolument engagé sur la voie de la satisfaction des préoccupations de nos compatriotes !



Fait à Dakar, le 15 janvier 2025

Le Secrétariat Exécutif National