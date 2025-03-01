Levée de fonds record pour le Sénégal sur le marché régional

Le Sénégal a mobilisé, vendredi, 40 milliards F CFA sur le marché financier de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), à l’issue d’une adjudication simultanée de bons du Trésor à 364 jours et d’obligations à 3 et 5 ans.



Selon l’Agence UMOA-Titres, l’opération a affiché un taux de couverture de 109,18 %, signe d’un fort engouement des investisseurs. Les rendements se situent entre 6,97 % et 7,64 % selon les maturités.



Cette levée de fonds s’inscrit dans le cadre de la mobilisation de ressources pour le financement du budget national, dans un contexte de gestion rigoureuse des finances publiques. Les autorités y voient une confirmation de la confiance des marchés dans la solidité de la signature souveraine du Sénégal.



