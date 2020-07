Les universités rouvrent le 1er septembre

Les portes des universités du Sénégal, fermées à cause de la pandémie du coronavirus, rouvrent le 1er septembre prochain. La révélation est faite, par le ministre de l’Enseignement supérieur et des Recherches, Cheikhou Oumar Hann, invité de l’émission objection sur Sud Fm. Toutefois, précise-t-il, contrairement à l’élémentaire, le moyen et le secondaire où seuls les élèves en classe d’examen sont retournés à l’école, la reprise universitaire concerne tous les étudiants, sans exception.



« Le 1er septembre 2020 toute la communauté universitaire nationale va reprendre les cours en présentiel », a annoncé le ministre, rassurant que toutes les dispositions nécessaires seront prises pour qu’à défaut d’éliminer les risques de contamination, les réduire et se rapprocher autant que faire se peut du risque zéro. « La fin de l’année universitaire est fixée au 31 décembre 2020 », a fait savoir le ministre.



S’agissant du quantum horaire, il informe qu’il sera respecté. « Au mois de mars, quand on arrêtait les cours on avait terminé les enseignements du premier semestre dans presque toutes les universités sauf à l’université de Ziguinchor et une partie de l’université du Sine-Saloum. Il restait 2 à 3 semestres dans certaines filières pour finaliser. Si on démarre le 1er septembre, puisqu’on a prévu de terminer le 31 décembre 2020, entre septembre et décembre, s’il n’y a pas de grands bouleversements, on aura suffisamment de temps pour terminer », a rassuré le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.



EMEDIA