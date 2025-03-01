Les travailleurs de la justice suspendent leur grève

L’Entente SYTJUST -UNTJ qui était en grève depuis le 18 juin 2025 a annoncé la suspension de son mot d'ordre de grève.Ces travailleurs ont pris cette décision pour" donner une chance réelle aux négociations entamées avec le gouvernement.



"Un véritable ouf de soulagement chez les usagers à qui, la paralysie du système judiciaire a causé beaucoup de difficultés.



Pour rappel, l’entente SYTJUST -UNTJ revendique l’alignement des greffiers à la hiérarchie A2, la constitution du corps des assistants des greffes et la satisfaction de l’ensemble des revendications déjà soumises dans les précédents préavis de grève.

