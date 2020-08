Les putchistes mettent en garde la Cedeao : "Le Mali ne compte se faire dicter la gestion de ses affaires internes ..."

Réponse du berger à la bergère! Le Comité national du salut du peuple (Cnsp) a décidé d’apporter une riposte ferme à la Cedeao suite à l'embargo annoncé contre le Mali. En effet, la junte a décrété la suspension de toutes les exportations de bovins et caprins à destination des pays de l’espace Cedeao.



«Le Mali ne compte se faire dicter la gestion de ses affaires internes et prévoit d’autres mesures en fonction de l’application dudit embargo», ont notamment averti les putscistes.



Selon le communiqué lu à la télévision nationale malienne, le Cnsp s’offusque de la volonté de l'institution régionale, particulièrement, certains chefs d’Etat qui tenteraient de les mettre en mal avec les populations en les privant de produits de première nécessité.



Mieux, pour les nouveaux maîtres de Bamako, "il est hors de question de se conformer aux injonctions de la Cedeao surtout que l’ancien président IBK a démissionné de toutes ses fonctions".



A signaler que le bétail constitue le troisième produit d’exportation au Mali après l’or et le coton, selon le Pnud. En 2018, les exportations de bétail étaient estimées à 205 milliards de FCFA et à 25 milliards pour les peaux et cuirs.



Aujourd’hui, le Mali est un pays qui détient le premier cheptel de la zone Uemoa et le second de l’espace Cedeao, en terme de nombre.



Avec Seneweb