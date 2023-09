Les prix de l’oignon commencent à fléchir, selon le directeur du commerce intérieur

07/09/2023 15:13



« On attend toujours le retour aux prix antérieurs. Le prix du kilogramme était de 500 ou 600 francs dans certains marchés », a ajouté M. Diop.

Les dernières importations d’oignon ont permis de mettre fin à la pénurie dont cette denrée alimentaire a récemment fait l’objet et de réduire les prix, a assuré le directeur du commerce intérieur, Mouhamadou Bamba Ndao.« On a reçu dernièrement du Maroc et de la Hollande un stock de 6.000 tonnes, un autre de 7.000 tonnes et un autre encore de 3.000 tonnes. Nous avons donc un bon niveau de disponibilité de l’oignon, ce qui a commencé à infléchir les prix », a déclaré M. Ndao.En raison de la disponibilité de cette denrée fortement consommée au Sénégal, les sacs vendus récemment à 20.000 francs CFA coûtent maintenant 17.000 ou 18.000 francs CFA, selon le directeur du commerce intérieur.« Nous n’avons plus de difficulté d’approvisionnement du marché, en ce qui concerne l’oignon. Et les prix vont continuer à fléchir », a-t-il assuré dans un entretien par téléphone avec l’APS.« Nous avons réussi à dissiper nos craintes, concernant l’approvisionnement de Touba en oignon pour le Magal (le pèlerinage annuel des mourides, qui engendre une forte consommation de denrées alimentaires). Nous préparons maintenant le Maoulid (la célébration de la naissance du prophète Mohamed) », a souligné Mohamadou Bamba Ndao.Selon lui, des stocks d’oignon importé sont attendus à Dakar, le 15 septembre.« L’oignon est une denrée périssable. Les commerçants ont intérêt à écouler rapidement les stocks disponibles pour éviter les pertes, ce qui va les pousser à réduire les prix. On va revenir à des niveaux acceptables des prix », a répondu M. Ndao à la question de savoir si les commerçants vont accepter ou pas de revenir aux tarifs habituels de l’oignon.De 500, voire 600 francs CFA, le prix du kilo d’oignon a augmenté du double en s’élevant à 1.200 francs CFA à cause d’une pénurie survenue au cours du mois dernier.« On attend toujours le retour aux prix antérieurs »Le prix du kilo a chuté à 800 francs CFA, selon des commerçants et des consommateurs interrogés dans des marchés dakarois.« Maintenant, je vends le kilo d’oignon à 800 francs », a dit El Hadji Diop, un commerçant établi à Castor, un quartier où se trouve l’un des plus importants marchés de denrées alimentaires de Dakar.Mouhidine, l’un des clients des épiciers de Castor, confirme que le kilo d’oignon se vend maintenant à 800 francs.Dame Cissé, un grossiste établi à Castor, dit avoir acheté la denrée à 18.500 francs CFA le sac de 25 kilos, qu’il revend à 19.500 au lieu de 24.000, le tarif en vigueur lors de la pénurie.« Il y a deux semaines, on vendait […] le kilo à 1.200 francs », rappelle Boubacar, un commerçant du marché Tilène.Au Sénégal, le marché de l’oignon est approvisionné par les importations et les productions saisonnières locales.