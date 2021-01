Les permis de conduire ‘’roses’’ ne sont plus valables (ministère)

Dans un communiqué, le ministère souligne cependant que ‘’les opérations de remplacement des anciens permis de conduire +support papier rose+ par les permis de conduire numérisés se poursuivent dans tous les sites CAPP Karangë situés dans le territoire national, hormis celui de la Direction des Transports routiers, à Hann (Ex TP-Som de Hann Mariste)’’.

Le ministère ‘’recommande fortement à tous les Sénégalais n’ayant pas remplacé leur +permis rose+ d’y procéder le plus tôt possible’’.

Il prévient que ‘’circuler avec cet ancien permis de conduire constitue une infraction dont les sanctions sont prévues par le Code de la Route’’.



APS



