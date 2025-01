Les oiseaux sont des indicateurs de la qualité des habitats des eaux humides, rappelle le Colonel Ibrahima GUÈYE

15/01/2025 21:19

Le Colonel Ibrahima GUÈYE, directeur des Parcs Nationaux, a souligné mercredi l'importance des oiseaux en tant qu'indicateurs de la qualité des habitats des zones humides, notamment au Parc National des Oiseaux du Djoudji, classé zone humide d'importance internationale. Il a affirmé que le suivi des populations aviaires permet de mieux cerner les problématiques liées à la dégradation, à la pollution et à la réduction des zones humides.