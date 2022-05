Les nominations en conseil des ministres

04/05/2022 21:47

AU TITRE DES MESURES INDIVIDUELLES



Le Président de la République a pris les décisions suivantes :



- Monsieur Chérif BALDE, Physico-chimiste, Professeur titulaire des Universités, est nommé Président du Conseil de Réglementation de l’Agence sénégalaise de Réglementation Pharmaceutique (ARP).



- Monsieur Cheikh NIANE, Ingénieur énergéticien, Secrétaire permanent à l’Energie, est nommé Secrétaire général du Ministère du Pétrole et des Energies, en remplacement de Monsieur Adama DIALLO, appelé à d’autres fonctions.



- Monsieur Adama DIALLO, Administrateur civil, précédemment Secrétaire général du Ministère du Pétrole et des Energies, est nommé Directeur général de PETROSEN HOLDING SA, en remplacement de Monsieur Mamadou FAYE, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.



- Monsieur Thierno Seydou LY, Ingénieur polytechnicien, précédemment Directeur des Hydrocarbures au Ministère du Pétrole et des Energies, est nommé Directeur général de PETROSEN E&P SA, en remplacement de Joseph Oufam MEDOU, appelé à d’autres fonctions.



- Monsieur Joseph Oufam MEDOU, Ingénieur géologue, précédemment Directeur général de PETROSEN E&P SA, est nommé Directeur général de la Société Réseau Gazier du Sénégal (RGS).



- Monsieur Papa Samba BA, Ingénieur des Mines, est nommé Directeur des Hydrocarbures au Ministère du Pétrole et des Energies, en remplacement de Monsieur Thierno Seydou LY, appelé à d’autres fonctions.



- Madame Seynabou BEN MESSAOUD, Conseiller en Planification, précédemment Directeur de la Programmation Budgétaire à la Direction générale du Budget, est nommée Inspecteur général des Finances.



- Monsieur Cheikh DIBA, Inspecteur des Impôts et des Domaines, est nommé Directeur de la Programmation Budgétaire, en remplacement de Madame Seynabou BEN MESSAOUD, appelé à d’autres fonctions.



- Monsieur Oumar SAKHO, Juriste, précédemment Coordonnateur de la Cellule de passation des Marchés du Ministère des Finances et du Budget, est nommé Directeur de la Direction centrale des Marchés publics, en remplacement de Monsieur Ibrahima GUEYE, appelé à d’autres fonctions.





- Madame Stéphanie Ange Pélagie DIOUF, Administrateur civil, est nommé Directeur de la Solde à la Direction générale du Budget, en remplacement de Monsieur Charles Abou Emile CISS, appelé à d’autres fonctions.



- Monsieur Abdourahmane BA, Economiste, est nommé Directeur de l’Administration et du Personnel à la Direction générale du Budget, en remplacement de Monsieur Mouhamadou Moustapha FALL, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite.