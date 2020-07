Les nominations en conseil des ministres de ce 15 juillet

Au titre des mesures individuelles, le Président de la République a pris les décisions suivantes :

Madame Ndeye Coumba TOURE, Professeur titulaire des Universités, en Bactériologie-Virologie, matricule de solde n° 104 879/E est nommée Recteur de l’Université du Sine-Saloum El hadji Ibrahima NIASS (USSEIN) de Kaolack en remplacement de Monsieur Amadou Tidiane GUIRO, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;

Monsieur Mamadou Lamine DIOUF, Informaticien, est nommé Consul général du Sénégal à Milan (République italienne), en remplacement de Madame Rokhaya BA.



Monsieur Abdoulaye DIATTA, titulaire d’un MBA en management des Organisations, précédemment coordonnateur des services à l’ANPEJ, est nommé Secrétaire général de l’Agence nationale pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes (ANPEJ), poste vacant.



Monsieur Mamadou DIOUKHANE, Administrateur Civil principal, matricule de solde 605 810/D, est nommé Directeur de l’Action Territoriale à la Direction générale de l’Administration Territoriale du Ministère de l’Intérieur, en remplacement de Monsieur Latyr Ndiaye, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Abdourahmane NDIAYE, Administrateur Civil principal, matricule de Solde 608 868/D, précédemment Préfet du Département de Bounkiling, est nommé Inspecteur de l’Administration centrale et territoriale au Ministère de l’Intérieur, poste vacant ;



Monsieur Cheikh Sadibou DIOP, Administrateur Civil principal, matricule de Solde 660 800/B, est nommé Inspecteur Technique à l’inspection de l’Administration centrale et territoriale au Ministère de l’Intérieur ;



Monsieur Abdou Wakhab KA, Administrateur Civil principal, matricule de Solde 510 183/H, est nommé Inspecteur Technique à l’inspection de l’Administration centrale et territoriale au Ministère de l’Intérieur ;



Monsieur Latyr Ndiaye, Administrateur Civil principal, matricule de Solde 624 554/D, précédemment Directeur de l’Action Territoriale au Ministère de l’Intérieur, est nommé Préfet du département de Linguère, en remplacement de Monsieur Mbassa SENE, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Mbassa SENE, Administrateur Civil principal, matricule de Solde 624 563/F, précédemment Préfet du Département Linguère, est nommé Préfet du département de Bounkiling, en remplacement de Monsieur Abdourahmane NDIAYE, appelé à d’autres fonctions ;

Monsieur Babacar Ibra MAR, Secrétaire d'Administration, matricule de solde N°608 537/E précédemment sous-préfet de l’arrondissement des Parcelles assainies,

Département de Dakar, est nommé sous-préfet de l’arrondissement de Ndame, département Mbacké, en remplacement de Monsieur Mansor DIALLO, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;



Monsieur Diokel Ngor NGOM, Secrétaire d'Administration, matricule de solde

N°620 357/A précédemment sous-préfet de l‘arrondissement de Tattaguine, département de Fatick, est nommé sous-préfet de l‘arrondissement des Parcelles assainies, département Dakar, en remplacement de Monsieur Babacar Ibra MAR, appelé a d'autres fonctions ;



Monsieur Aliou WADE, Secrétaire d'Administration, matricule de solde N°625 102/F précédemment sous-préfet de l‘arrondissement de Koki, département de Louga, est nommé sous-préfet de l‘arrondissement de Tattaguine, département de Fatick, en remplacement de Monsieur Diokel Ngor NGOM, appelé a d'autres fonctions ;



Monsieur Ale dieye DIOUF, Secrétaire d’Administration, matricule de solde N°611 326/A, précédemment sous-préfet de l‘arrondissement de Bélé, département Bakel, est nommé sous-préfet de l‘arrondissement de Koki, département de Louga, en remplacement de Monsieur Aliou WADE, appelé a d'autres fonctions ;



Monsieur Daouda SARR, Secrétaire d’Administration, matricule de solde N°621 255/C précédemment sous-préfet de l‘arrondissement de Saré coly Sallé, département Vélingara, est nommé sous-préfet de l‘arrondissement de Bélé, département Bakel, en remplacement de Monsieur Ale dieye DIOUF, appelé a d'autres fonctions ;



Monsieur Amadou Tidiane NDIAYE, Agent Vétérinaire, matricule de solde

N°504 130/K, précédemment Adjoint au préfet du département de Mbacké, est nomme

Sous-préfet de l‘arrondissement de Taïf, département Mbacké, en remplacement de

Monsieur Boubacar Dieng, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;



Monsieur Gormack NDIAYE, Agent Technique d’Elevage, matricule de solde

N°513 727/E, précédemment Adjoint au préfet du département de Oussouye, est nommé sous-préfet de l‘arrondissement de Karantaba, département de Goudomp, en remplacement de Monsieur Ibrahima GANG, admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite ;



Monsieur Abdoul KONATE, Agent Technique d’Agriculture, matricule de solde N°618 073/Q, précédemment Adjoint au préfet du département de Goudiry, est nommé sous-préfet de l‘arrondissement de Sare Coly Salle, département de Velingara, en remplacement de Monsieur Daouda SARR, appelé a d'autres fonctions.



Monsieur Abdou Kadre CISSOKHO, Instituteur, matricule de Solde 514 893/F, précédemment Adjoint sous-préfet de l’arrondissement de Fafacourou département de Medina Yoro Foulah, est nommé Adjoint au Préfet du département de Goudiry, en remplacement de Monsieur Abdoul KONATE, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Youssoupha GUEYE, Agent Technique d’Elevage, matricule de Solde 607 173/B, précédemment Adjoint au sous-préfet de l’arrondissement de Yang yang, département de Linguère, est nommé Adjoint au Préfet du département de Mbacké, en remplacement de Monsieur Amadou Tidiane NDIAYE, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Bernard SARR, Animateur Culturel, matricule de Solde 615 452/I, précédemment Adjoint au sous-préfet de l’arrondissement de Nyassia, département de Ziguinchor, est nommé Adjoint au Préfet du département de Oussouye, en remplacement de Monsieur Gormack NDIAYE, appelé à d’autres fonctions.







Fait à Dakar le 15/07/2020

Le Ministre Porte-Parole du Gouvernement

Ndéye Tické Ndiaye DIOP