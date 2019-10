Les nominations en Conseil des ministres de ce 02 octobre 2019

Au titre des mesures individuelles le Président de la République a pris les décisions suivantes :

Monsieur Mamadou KASSE, Urbaniste-Aménagiste, est nommé Directeur Général de la SICAP SA, en remplacement de Monsieur Ibrahima SALL, appelé à d’autres fonctions.



Monsieur Mamadou Diagne Sy MBENGUE, Administrateur Civil, est nommé Directeur général de la Société Nationale des Habitations à Loyer Modéré, en remplacement de Monsieur Mamadou KASSE, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Amadou Lamine DIENG, Magistrat à la Cour des comptes, précédemment Directeur General de l’ANPEJ est nommé Directeur de l’IPRES, en remplacement de Monsieur Mamadou Diagne Sy MBENGUE, appelé à d’autres fonctions.



Monsieur Tamsir FAYE, Titulaire d’un Master Affaires et Commerce internationales, est nommé Directeur General de l’Agence nationale pour la promotion de l’Emploi des Jeunes (ANPEJ), en remplacement de Monsieur Amadou Lamine DIENG, appelé à d’autres fonctions.

Monsieur Achime Malick NDIAYE, Ingénieur des Télécommunications, matricule de solde n° 611 054/G, est nommé Directeur des Technologies de l’Information et de la Communication, en remplacement de Monsieur Chérif DIALLO, appelé à d’autres fonctions.



Monsieur Mame Seydou Ndour, Commissaire de Police divisionnaire de classe exceptionnelle, matricule de solde 517.280/Q, précédemment Directeur de la Police des Etrangers et des Titres de voyage, est nommé Directeur de la Police de l’Air et des Frontières, en remplacement du Commissaire de Police divisionnaire de classe exceptionnelle Abdoul Wahabou Sall, appelé à d’autres fonctions ;





Monsieur Abdoul Wahabou Sall, Commissaire de Police divisionnaire de classe exceptionnelle, matricule de solde 600.866/B, précédemment Directeur de la Police de l’Air et des Frontières, est nommé Directeur de la Sécurité publique, en remplacement du Contrôleur Général de Police Abdoulaye Diop, appelé à d’autres fonctions ;





Monsieur Idrissa CISSE, Commissaire de Police divisionnaire, matricule de solde 519.322/J, précédemment Directeur de l’Office central de Répression du Trafic illicite des Stupéfiants (OCRTIS), est nommé Directeur de la Police judiciaire, poste vacant ;





Monsieur Djibril Camara, Commissaire de Police divisionnaire, matricule de solde 600.868/D, précédemment commissaire spécial à l’Aéroport International Blaise Diagne, est nommé Directeur de la Police des Etrangers et des Titres de Voyage en remplacement du Commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle Mame Seydou Ndour, appelé à d’autres fonctions ;





Monsieur Ibrahima DIOP, Commissaire de Police divisionnaire, matricule de solde 608.425/G, précédemment Chef de la Division des Investigations criminelles (DIC) à la Direction de la Police judiciaire, est nommé Directeur de l’Office central de Répression du Trafic illicite des Stupéfiants (OCRTIS), en remplacement du Commissaire de Police divisionnaire Idrissa CISSE, appelé à d’autres fonctions ;



Monsieur Modou MBAYE, Ingénieur polytechnicien, matricule 515 420/G, est nommé Inspecteur des Affaires administratives et financières au Ministère du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale.



Monsieur Demba DIOUF, Psychologue Conseiller, matricule de solde n°611 261/I, est nommé Directeur régional du Développement communautaire de la Région de Diourbel au ministère du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale ;



Monsieur Mamadou CISSE, Professeur d’Enseignement Moyen (PEM), titulaire d’un MBA en développement communautaire, matricule de solde n°621 832/Z, est nommé Directeur régional du Développement communautaire de la région de Louga au ministère du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale ;



Monsieur Papa Charles NDIAYE, Professeur d’Enseignement Moyen (PEM), matricule de solde n°637 493/L, est nommé Directeur régional du Développement communautaire de la région de Saint-Louis au ministère du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale ;



Monsieur Amadou MBAYE, Conseiller en Travail Social, matricule de solde n°615 261/I, est nommé Directeur régional du Développement communautaire de la région de Kaolack au ministère du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale ;



Monsieur Sidade GASSAMA, Economiste, matricule de solde n°518 703/B, est nommé Directeur régional du Développement communautaire de la région de Thiés au ministère du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale ;





Monsieur El Hadji Bakary Sidy NDIAYE, Inspecteur de l’Enseignement élémentaire, matricule de solde n°517 513/D, est nommé Directeur régional du Développement communautaire de la région de Ziguinchor au ministère du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale ;

Monsieur Amadou Mamadou THIAM, Ingénieur des Travaux d’aménagement du territoire et de gestion urbaine, matricule de solde n°619 999/D, est nommé Directeur régional du Développement communautaire de la région de Tambacounda au ministère du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale ;



Madame Ndéye Sokhna GUEYE, Conseillère en travail social, matricule de solde n°648 794/H, est nommée Directeur régional du Développement communautaire de la région de Dakar au ministère du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale ;



Monsieur Pape Saer DIOP, Conseiller en Travail Social, matricule de solde n°638 790/M, est nommé Directeur régional du Développement communautaire de la région de Matam au ministère du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale.