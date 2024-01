Les ministres des Affaires étrangères israélien et palestinien à Bruxelles: “Un premier contact, cela signifie que la diplomatie avance”

22/01/2024 20:43

Faire venir à la fois le ministre des Affaires étrangères israélien et celui de l’Autorité palestinienne à Bruxelles signifie en soi que la diplomatie avance, a déclaré la ministre belge des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, lundi après une réunion avec ses homologues européens. Ce “premier contact” a permis un échange de vues sur “différentes pistes”, même si le représentant d’Israël n’a pas donné de réponse claire à la possibilité d’une solution à deux Etats préconisée par l’Union européenne.