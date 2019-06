«Les lions ont été battus dans tous les domaines»

Diomansy Kamara est très déçu par la prestation de l’équipe nationale du Sénégal qui a perdu face à l’Algérie ce jeudi. L’ex international sénégalais, qui est aujourd’hui consultant à Canal+ a déclaré que les lions ont été battus dans tous les secteurs de jeu. «On a été battus dans tous les domaines face à cette équipe algérienne. Ils nous ont battus dans l’engagement, dans l’envie, tactiquement.»





Le Sénégal s'est incliné (0-1) face à l'Algérie, ce jeudi, pour le compte de la deuxième journée du groupe C de la Can-2019. Avec cette défaite, pour se qualifier en huitièmes, les Lions sont condamnés à s'imposer contre le Kenya, dimanche prochain, pour leur troisième et dernier match de poule, et prier que le Kenya et la Tanzanie, les autres équipes du groupe, ne fassent mieux que lui. L'Algérie, elle, ayant assuré qualification.