Les joueurs sénégalais animent le mercato

Nombreux furent les joueurs sénégalais à exceller cette saison en Europe. Naturellement, de telles performances sont toujours scrutées et jamais les grosses cylindrées européennes ne souhaitent rater l’occasion d’attirer des joueurs pouvant étoffer leur effectif. Portés par la progression constante de Sadio Mané depuis de nombreuses saisons, certains jeunes nationaux suivent l’exemple de l’attaquant de Liverpool. Ce dernier, bien ancré dans le nord de l’Angleterre et non désireux de changer d’air, devrait cependant accueillir des compatriotes au sein du championnat anglais. Quels sont les joueurs qui animent ce mercato estival ?



Edouard Mendy, vers une autre Bretagne ?



Franco-sénégalais, Mendy pourrait bien repasser par sa région d’origine normande pour quitter l’hexagone et traverser la Manche. Le portier révélé au Stade de Reims n’est pas étranger à l’excellente saison effectuée par le Stade Rennais la saison passée. Le club breton est qualifié en Champions League, mais il est de plus en plus probable que le gardien frôlant le double-mètre sous la toise découvre cette compétition avec Chelsea.



Affirmé sur le tard, Edouard Mendy est en pleine force de l’âge. Ses performances individuelles furent des plus impressionnantes cette saison et ce n’est pas pour rien que l’ogre londonien s’intéresse de près à lui.





Kalidou Koulibaly, jeu en triangle

M’Baye Niang, dans le flou

Ismaïla Sarr, en grandes pompes

D’autant plus que depuis deux saisons et le départ de Thibaut Courtois des cages blues, Chelsea peine pour ne pas dire galère, à redevenir intraitable défensivement.Celui que l’on nomme fréquemment par son prénom Kepa, ne fait pas l’unanimité en tant que remplaçant du puissant gardien belge. L’Espagnol Arrizabalaga est fréquemment décrié tant par son caractère que son niveau de jeu. Certaines de ses attitudes ont même pu choquer les supporters et passionnés de football à bien des égards.Seul souci pour Chelsea, il semble impossible de reléguer un gardien de but acheté 80 millions d’euros il y a deux saisons au rang de remplaçant. Mais le club nous a habitués à beaucoup de choses surprenantes lorsque l’aspect financier entre en compte, il ne serait donc pas étonnant de voir Edouard Mendy rejoindre l’Angleterre et concurrencer Kepa.Il n'est pas toujours simple de mettre au clair une situation dans le monde du sport. Pourtant, les similitudes entre certaines situations sont fréquentes. Le poker est un sport où toutes les réflexions sont les bienvenus, où chaque décision dépend des facteurs extérieurs. Les tables de poker sont donc souvent de hauts lieux de tension où il est quasi impossible de prévoir qui va rafler la mise. Il est donc naturel de voir des ressemblances entre ces fameuses parties de poker et ce qu'il se passe dans d'autres sports...Si l'accord entre Naples et Manchester City semblait être entériné, l'arrivée du Paris Saint-Germain à la table des négociations a totalement relancé les cartes. Désormais, il s'agit d'un réel jeu de bluff de Texas Hold’Em ou Omaha hi-lo entre les trois parties, digne d'un scénario des plus belles tables de poker. Là où habituellement les regards se croisent et le bluff est à son paroxysme, semble être une parfaite image pour décrire le bras de fer entre les trois clubs.Dans ce cas échéant, la question est simple : le PSG va-t'il faire tapis ? Naples sait pertinemment que Koulibaly finira par partir, mais de plus en plus de sources révèlent que le président De Laurentis, fâché avec Manchester City, préfèrerait voir son protégé partir en direction de la capitale française. L’avenir de ce dernier s’affirme loin de Naples où il excelle tout bonnement depuis plusieurs saisons. Son niveau sur certains matches de très haut niveau fait de lui l’un des défenseurs les plus suivis dans le monde du football.Si Edouard Mendy fut prépondérant dans la saison réussie des Rennais, il n’est prompt d’annoncer la même chose concernant l’attaquant sénégalais. Certes buteur à 15 reprises toutes compétitions confondues en 2019/20, Niang n’a clairement pas fait l’unanimité au sein du Stade Rennais.Aujourd’hui, le recrutement de Martin Terrier en provenance de l’Olympique Lyonnais prouve que l’entraîneur rennais Julien Stéphan ne compte pas sur lui. D’autant plus que l’ancien joueur de l’AC Milan a une fâcheuse tendance à être beaucoup averti . Habitué aux transferts et aux différents clubs depuis son plus jeune âge, celui qui n’a encore que 25 ans pourrait bien découvrir de nouvelles installations en partant en direction de l’Olympique de Marseille. Déjà présent sur les tablettes du club phocéen la saison dernière, les dirigeants avaient jugé le montant du transfert trop haut. Mais la tournure actuelle et les circonstances du mercato marseillais poussent les dirigeants à revenir à la charge.Progressivement dirigé vers la sortie, il y a fort à parier que les heures de Niang sous le maillot rennais sont comptées.