Les incroyables bienfaits du "nep nep"

29/11/2023 19:28

Le nep nep est le nom traditionnel donné à l’Acacia nilotica, désormais appelé Vachellia nilotica aussi appelé gommier rouge, acacia à gomme, algérora ou encore acacia du Nil est un fruit incroyable utilisé particulièrement au Sénégal. On utilise ainsi les graines du fruit pour en faire un produit d’hygiène féminine ! Mais pas seulement.





Ses racines sont excellentes pour les maladies des yeux, notamment contre la cataracte.

Ses branches peuvent être utilisées contre les caries dentaires.

Son écorce est traditionnellement employée contre les aphtes, la gingivite ainsi que contre les caries. Mais aussi contre la diarrhée, les stomatites, l’otite et les douleurs gastro-intestinales.

ses fruits qui ressemblent à des gousses de taille allongée, oblongue et aplatie contiennent des petites graines qui possèdent de grandes vertus.

Quels sont les bienfaits du nep nep ?

Pour la bonne santé de la flore vaginale

Acacia nilotica en poudre

Eau tiède

Contre les blessures génitales

Pour resserrer le vagin

Nep nep en graines (environ 5)

1 litre d’eau

Décortiquer le nep nep puis rincer le tout. Mettre les graines et la gousse dans l’eau, puis faire bouillir pendant 40 minutes. Recueillir le jus obtenu et laisser tiédir

En tant qu’aphrodisiaque

Contre la dysenterie

1 demi verre d’eau

1 càc de poudre de nep nep

Contre les maux de ventre et problèmes d’estomac

Pour une bonne hygiène bucco-dentaire

contre la diarrhée

Nep nep (Acacia nilotica)

Gongoli (racine de vétiver ou connu sous le nom de tige de khamaré)

Feuilles de djeka

Rincer chacune des plantes Faire bouillir les plantes dans 2 litres d’eau de source Conserver le mélange au réfrigérateur

Précautions

Il faut dire que cette plante tropicale est quasiment entièrement exploitable :Le nep nep est une plante médicinale multifonction. Il possède aussi des propriétés anti-inflammatoires et antispasmodiques, aide à lutter contre la dysenterie mais aussi contre le paludisme et qui prévient contre la diarrhée. Le nep nep est aussi utilisé en tant qu’aphrodisiaque mais aussi pouraméliorer la santé intime des femmes.L’acacia nicolita peut aussi être consommé en boisson contre l’angine, les ulcères à l’estomac ou encore contre les maux de ventre. Ces graines de nep nep contiennent du sodium, du potassium et du magnésium.Elle possède donc de nombreuses vertus:Le nep nep permet d’éliminer les mauvaises odeurs vaginales. Il est aussi utile en cas de pertes blanches, ainsi que contre les démangeaisons.Mélanger les ingrédients puis utiliser pour faire la toilette intime avec.Ses vertus antibiotiques et anti-inflammatoires lui donne une utilité contre les blessures.Le nep nep est généralement donné aux femmes après un accouchement, car il permet de resserrer le vagin.Il fautUtilisez votre préparation lors de chaque passage aux toilettes. Rincez-vous préalablement avec de l’eau, puis utilisez le jus préparé avec le nép nép. Il est préférable que la préparation soit utilisée toujours tiède.L’Acacia nilotica est connu pour être un aphrodisiaque naturel. Il peut être utilisé dans la toilette intime. Il permet de rendre les zones érogènes beaucoup plus sensibles et donc, améliorer le plaisir sexuel.Le nep nep en poudre est efficace contre la dysenterie. Cette maladie se traduit par de la diarrhée accompagnée de saignements, voir du mucus. Cette maladie peut être grave, il est donc recommandé de consulter son médecin en cas de premiers symptômes. Vous pourrez parler avec lui d’une supplémentation en nep nep si vous le souhaitez.Il faut :Remuez les deux ingrédients puis boire lentement la préparation. À prendre une fois par jour jusqu’à disparition des symptômes.Il vous suffira de réaliser la même recette mentionnée juste ci-dessus. Vous devrez simplement la boire chaude tous les soirs. Avec une petite cuillère de miel, pour les gourmands !L’acacia nilotica peut être appliqué en poudre sur la carie dentaire à soigner. Grâce à ses vertus anti-inflammatoires et antibiotiques, on pourra aussi l’appliquer sur les plaies ou les aphtes. Il facilitera ainsi leur cicatrisation. L’Acacia nilotica pourra en même temps rafraîchir l’haleine tout comme le siwak.Vous pouvez préparer le même remède que contre la dysenterie, afin d’obtenir des résultats efficaces.La tisane détox « secret de femme » avec du nep nep !Cette tisane est largement connue des femmes d’Afrique de l’Ouest. Il est possible de l’acheter déjà toute faite. Mais vous pouvez aussi utiliser votre talent pour la confection de remèdes naturels avec ces 3 ingrédients :Vous pouvez boire une tasse tous les matins, à jeun. Et une tasse tous les soirs, environ 1h après votre dernier repas. Sachez qu’il est possible de réutiliser le mélange de plantes, que vous pourrez faire bouillir dans 1 litre d’eau.Cette tisane pour femme contient énormément de bienfaits, notamment pour booster le système immunitaire tout comme l’huile de nigelle ethiopie. Ainsi que pour augmenter le désir sexuel, lutter contre les problèmes de sécheresse vaginale, ainsi que pour raffermir les muscles du vagin.Comme pour toute autre plante médicinale, celle-ci ne peut se substituer à un traitement médicamenteux. Veuillez consulter votre médecin pour toute question d’ordre médical.