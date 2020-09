Les gros porteurs de plus de 3,5 tonnes interdits de circuler

Que les conducteurs des gros porteurs de plus de 3,5 tonnes se le tiennent pour dit. Il leur est interdit de circuler dans certains axes routiers de la capitale du Sénégal à certaines heures. En effet, le Gouverneur de la région de Dakar a pris un arrêté portant réglementation des horaires de circulation des véhicules routiers de transport de marchandises de poids total autorisé en charge supérieur de 3,5 tonnes sur certains axes routiers.



La circulation de ces véhicules est interdite de 6h à 10h et de 16 à 20h sur la RN1 y compris le boulevard du Centenaire, sur le tronçon Diamniadio Gare ferroviaire de Dakar dans le sens de Diamniadio vers Dakar, la voie de dégagement nord dans le sens Camberène – Centre-ville, la route des Niayes dans le sens Guédiawaye vers Dakar, l’autoroute Seydina Limamoulaye dans le sens Patte d’oie vers centre-ville, la route de l’aéroport Sédar Senghor dans les deux sens, la route de Ouakam et l’avenue Cheikh Anta Diop dans les deux sens. Mieux, l’arrêté indique que le stationnement de ces dits véhicules est interdit sur ces axes de jour comme de nuit.



Cependant, précise-t-on dans l’acte administratif, pour des raisons dûment motivées, une dérogation aux présentes dispositions peut être accordée par le gouverneur. Toutefois, toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera sanctionné conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.



EMEDIA