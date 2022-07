Les futurs députés de Saint-Louis invités à signer des contrats de législature en faveur de l'Éducation

20/07/2022 08:17

La Coalition des Organisations en Synergie pour la Défense de l'Éducation Publique (COSYDEP) a organisé hier, mardi 19 juillet, une audition des candidats aux élections législatives du 31 juillet prochain. L'objectif principal de cette rencontre est de partager les préoccupations citoyennes et de proposer des outils pour affiner leur vision en matière d'éducation et pour mieux prendre en compte les attentes des citoyens. Ces préoccupations tournent autour de l'orientation du système éducatif, des conditions d'études et d'existence des élèves, des questions d'actualité telles que celles de la violence, de l'orientation scientifique, de la réforme des curicula, de l'introduction des langues nationales et de l'inclusivité surtout avec les couches vulnérables.