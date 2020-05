Les européens résidents à Saint-Louis et des "domou Ndar" s'unissent au profit des sinistrés de la crise sanitaire.

Les temps présents ne sont pas avares d'initiatives menées au bénéfice des familles les plus impactées par la crise sanitaire. L'une d'elles, baptisée « résidents-expatriés et bonnes volontés saint-louisiennes » a la particularité d'unir la communauté européenne résidente à Saint-Louis et des Saint-Louisiens « domou Ndar ».

Ce sont plus de deux millions de francs CFA qui ont été réunis permettant la constitution et la distribution de 120 lots alimentaires et hygiéniques le weekend dernier.



Trois tonnes de riz, 600 kilos de sucre, 600 litres d'huile et 720 savons ont été achetés pour permettre la constitution de ces lots. A cela, 120 pots de concentré de tomates ont été offerts par la SOCAS aux bénéficiaires tous privés de ressources pour cause de pandémie.



En effet, les donateurs ont souhaité cibler les secteurs touristiques et culturels à leur sens impactés durablement.



« Notre initiative n'est pas la seule. Elles sont nombreuses, collectives ou individuelles, et ne sont pas ou trop peu relayées par les médias car les donateurs souhaitent garder l'anonymat. Notre comité a réuni des gens de confessions et d'origines différentes qui ont eu pour intérêt commun de soulager des familles en grandes difficultés malgré leur propre situation souvent « fragilisée ». Cependant nous nous apercevons que les besoins sont immenses notamment dans les secteurs comme le tourisme où guides, conducteurs de calèches et artisans ne peuvent espérer un retour à la normale à court ou moyen terme. C'est le cas aussi pour les musiciens, danseurs et comédiens de théâtre. Nous avons alors fait appel au syndicat d'initiative et aux organisateurs de spectacle pour identifier les familles bénéficiaires. Mais ce n'est qu'une goutte d'eau dans un océan de besoins ! », expliquent les organisateurs.



Il est certain qu'une probable prochaine levée de l'état d'urgence ne saura être synonyme de retour à la normale et que d'autres initiatives similaires seront plus que nécessaires.