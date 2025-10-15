Les eurobonds du Sénégal bondissent après l’ouverture des discussions avec le FMI

Selon Bloomberg, les obligations sénégalaises arrivant à échéance en 2031 ont bondi de 2,41 cents pour atteindre 81,4 cents sur le dollar à 11 h 27 à Londres, faisant chuter le rendement de 71 points de base à 12,59 %.



La directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva, a annoncé avoir rencontré à Washington le ministre sénégalais des Finances, Cheikh Diba, et son équipe, précisant que les négociations sur un nouveau programme soutenu par le FMI « visant à promouvoir la stabilité et la croissance inclusive sont bien engagées et s’intensifieront dans les prochaines semaines ».



Le FMI prévoit d’entamer officiellement les pourparlers avec le Sénégal à la mi-octobre, après près d’un an d’examen des finances publiques du pays.



Cette démarche fait suite à la suspension, l’an dernier, d’un prêt de 1,8 milliard de dollars, consécutive à un audit ayant révélé 7 milliards de dollars de dettes non déclarées.





