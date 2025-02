Les enseignants prêts à discuter avec l’Etat

27/02/2025 21:04

Lors du dialogue entre le gouvernement, le patronat et les syndicats, les enseignants étaient représentés par Moustapha Seignane. Ce dernier enjoint l’Etat du Sénégal à garantir le suivi du protocole d’accord signé en 2022 avec les syndicats d’enseignants. Celui-ci portait sur le relèvement de la rémunération des personnels de l’éducation et de la formation et la revalorisation du régime indemnitaire de fonctions dirigeantes et administratives.



« Nous ne pouvons être en marge de ces concertations. Nous saluons donc les nombreux efforts du nouveau régime. Mais, nous exhortons le gouvernement, à travers le ministre de l’Education nationale, à faire le suivi de ces accords. Si on l’avait fait, on n’en serait pas là », avance-t-il.



Par la suite, Moustapha Seignane s’est réjoui du recrutement de 4000 instituteurs à travers le concours des élèves-maîtres et des 2000 ‘‘enseignants craie en main’’. Cependant, il estime qu’il y a encore un manque. « Les 1500 sont pour le préscolaire et l’élémentaire et les 500 pour le moyen-secondaire. Mais, nous pensons plutôt que ce serait mieux d’avoir 500 instituteurs diplômés des universités pour en faire des chargés de cours et les 1500 autres pour combler le gap ». Et de conclure. « Nous sommes prêts à travailler avec le gouvernement pour un Sénégal pacifique ».



LE SOLEIL