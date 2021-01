Les dix anciens chefs du Pentagone appellent Trump à respecter le résultat de l'élection

Dans une tribune parue dimanche 3 janvier dans le Washington Post, les dix anciens ministres de la Défense américains encore en vie, parmi lesquels de nombreux républicains, dont Dick Cheney ou encore Donald Rumsfeld, appellent indirectement le président sortant Donald Trump à respecter le résultat du scrutin présidentiel du 3 novembre.



Ils rappellent également que «l'armée américaine n'a aucun rôle à jouer dans la détermination des résultats d'une élection».



«Nos élections ont eu lieu. Des recomptages et des audits ont été effectués. Les contestations en bonne et due forme ont été examinées par les tribunaux. Les gouverneurs ont certifié les résultats. Et le Collège électoral a voté. Le temps de la contestation des résultats est passé ; le temps du dépouillement officiel des votes du Collège électoral, tel que prévu par la Constitution et la loi, est arrivé», écrit notamment le groupe de dix.



«Des tentatives d'impliquer les forces armées américaines dans la résolution de litiges électoraux nous entraîneraient sur un terrain dangereux, illégal et inconstitutionnel. Les fonctionnaires civils et militaires qui ordonneraient ou exécuteraient de telles mesures seraient responsables, y compris sous peine de sanctions pénales, des graves conséquences de leurs actes sur notre république», ajoutent-ils.



La lettre est signée par Dick Cheney, James Mattis, Mark Esper, Leon Panetta, Donald Rumsfeld, William Cohen, Chuck Hagel, Robert Gates, William Perry et Ashton Carter.



Par Le Figaro