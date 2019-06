Les deux pilotes sénégalais sont arrivés à Paris : Maodo Ndiaye et Birame Coulibaly concrétisent leur rêve

s l'ont fait! Birame Coulibaly et Maodo Ndiaye sont allés au bout de leur rêve comme ils l'affirmaient dans un reportage que Dakaractu leur avait consacré à l'aéroclub Iba Guèye.

Les deux pilotes de Flightsen sont arrivés ce samedi à Lognes, en France, comme en attestent ces images. Très heureux d'avoir relevé ce grand défi, ils ont été accueillis comme des héros par la communauté sénégalaise. Le Consul du Sénégal à Paris et le maire de Lognes ont aussi assisté à l'arrivée de ces deux ambassadeurs hors-pair du Sénégal.



Birame Coulibaly, pilote privé et Maodo Ndiaye, pilote de ligne dans une compagnie aérienne nationale ont quitté Saint-Louis du Sénégal le samedi 23 juin à destination de Lognes.

Un voyage qu'ils ont fait à bord d'un avion de quatre places et au cours duquel ils auront survolé pas moins de quatre pays, la Mauritanie, le Maroc, l'Espagne et la France.

Les deux aventuriers se seront alternés pour des vols de quatre heures, histoire de souffler un peu et d'approvisionner l'avion en avgaz. Ils ont, à cette occasion, observé dix escales. Une expérience inédite à perpétuer sans aucun doute