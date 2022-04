Les députés Biaye et Sall jugés pour la 3e fois

21/04/2022 06:53

Et de trois pour les députés de la mouvance présidentielle cités dans une affaire de trafic de passeports diplomatiques. Boubacar Biaye et El Hadj Mamadou Sall seront encore jugés aujourd’hui jeudi décembre prochain.



Le procès qui a été appelé le 7 avril dernier dernier a été renvoyé à aujourd’hui devant la barre du tribunal correctionnel de Dakar, rapporte Les Echos.



Pour rappel, Boubacar Biaye a été placé sous mandat de dépôt le 31 janvier dernier. Son collègue Mamadou Sall était envoyé en prison le 21 décembre 2021.



L’Assemblée nationale du Sénégal avait levé, le 9 novembre 2021 lors d’une plénière, l’immunité parlementaire des députés Boubacar Biaye et El Hadj Mamadou Sall.



La procédure avait été lancée le 22 octobre 2021 avec la mise en place par le parlement d’une commission ad hoc suite à une saisine du ministre de la Justice et garde des Sceaux aux fins de levée de l’immunité parlementaire des deux députés membres de la mouvance présidentielle.