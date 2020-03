Les dames de l’Olac au chevet de structures communautaires de Saint-Louis (vidéo)

L’amicale des femmes de l’Office des Lacs et Cours d’Eau (OLAC) a célébré la journée des droits de la femme par diverses actions sociales au profit de structures communautaires de Saint-Louis. Elles ont offert des kits scolaires à la classe des déficients visuels de l’école Boly DIAW avec des denrées alimentaires et des habits. Elles se sont rendues par ailleurs à l’école jeunes filles Boubacar DIOP pour remettre des fournitures scolaires à ses pensionnaires. Enfin, des lots de matériels médicaux seront mis à la disposition des bénévoles de l’ASBEF par ces femmes qui, l’année dernière, s’étaient mises au chevet des détenues de la Maison d’Arrêt de Saint-Louis.



Alioune Badara DIOP, le directeur général de l’Olac a félicité ses collègues et salué une « initiative noble ». Il s’est réjoui de l’option prise pour ses agents de « lier l’utile à l’agréable » dans le cadre de la célébration de cette journée, à ne pas se focaliser seulement sur son aspect festif.



En outre, il les a vivement recommandés de nouer une collaboration avec l’ASBEF de Saint-Louis pour le soutenir cette structure dédiée à la santé de la reproduction, à travers des initiatives sociales constantes.