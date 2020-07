Les cigarettes électroniques sont-elles une alternative intéressante ?

Depuis des années, le gouvernement et plusieurs organisations luttent contre la consommation du tabac. Ce combat est d'autant plus difficile, car il n'existait pas encore une alternative intéressante pour les fumeurs. Découvrez à travers cet article le monde des cigarettes électroniques.

Le vapotage, une option intéressante Vapoter est le verbe utilisé pour désigner le fait de fumer une cigarette électronique. Cette dernière peut être une alternative interessante, car elle n'a pas besoin de combustion pour produire de la fumée. En effet, les plus graves dangers auxquels s'exposent les fumeurs sont le goudron et le monoxyde de carbone issus de la combustion du tabac.

De ce fait, puisque les e-cigarettes ne produisent ni l'un ni l'autre, elles s'imposent comme une alternative de choix pour réduire de façon significative les affres du tabagisme. Par ailleurs, il est important de souligner que la glycérol, l'autre composant des e-liquides, représente un danger potentiel quand elle chauffe à 250°C. Lors du vapotage, cette température n'est jamais atteinte.



Comment fonctionne la transition ?



La substance addictive est la nicotine que l'on retrouve dans les e-liquides. De ce fait, les cigarettes électroniques peuvent être des substituts nicotiniques de qualité, ce qui satisfait généralement les fumeurs. Néanmoins, il est possible de contrôler la concentration de nicotine présente dans l'e-liquide de votre e-cigarette.

Bien que cela varie d'un vapoteur à un autre, vous pouvez décider de diminuer progressivement la concentration de nicotine dans votre e-liquide. Si vous réussissez ce pari, vous pouvez aisément vous passer de la nicotine à terme. Mais, il faut souligner que le fait de se passer de la cigarette classique est déjà un pas de géant même si la cigarette électronique reproduit les mêmes sensations.





Le marché des cigarettes électroniques en France

Les cigarettes électroniques occupent une place de choix dans l'Hexagone. Depuis l'instauration du mois sans tabac, le marché a connu une certaine expansion. Vous retrouverez plusieurs enseignes comme Omniavape qui propose les marques les plus prestigieuses comme Vaporesso, Eleaf, Voopoo ou encore Geekvape . Cette dernière est une marque chinoise qui propose des boxs robustes, fiables et un matériel plutôt avant-gardiste.De plus, il est important de notifier que l'option de la cigarette électronique est plus économique que les cigarettes traditionnelles. C'est une réalité qui a émerveillé plusieurs nouveaux vapoteurs tant la Cigarette Electronique Prix était jugée abordable. Quoi qu'il en soit, les consommateurs de ce produit ne cesseront d'augmenter, car de plus en plus de fumeurs français réussissent la transition vers le vapotage.D'après certaines études, ce chiffre avoisinerait les 700 000 cette année. Il est certain que ce chiffre grimpera, car avec l'augmentation du prix du paquet de cigarettes classiques (environ 10 euros en novembre 2020), de nombreux fumeurs se verront contraindre d'y renoncer.