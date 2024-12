Les bienfaits du jujube : un superfruit aux multiples vertus pour la santé

29/12/2024 17:47

Originaire de Chine, le jujube, souvent surnommé "datte rouge chinoise", est un fruit exotique qui attire l'attention pour ses nombreuses propriétés bénéfiques. Voici un tour d'horizon des bienfaits du jujube en matière de santé, notamment concernant l'hypertension, le foie et le diabète, ainsi que les conseils d’experts sur sa consommation.