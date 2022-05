Les ambitions gazières de la Mauritanie

16/05/2022 17:27

Depuis la découverte de gaz en 2014 par l’américain Kosmos Energy, la Mauritanie est devenue un nouveau terrain de jeu de l’exploration.



BP, TotalEnergies et Shell ont engagé des activités d’exploration qui ont conduit à des découvertes significatives et à des intérêts supplémentaires de la part des majors du gaz pour étendre les investissements sur le marché.



Des découvertes telles que les 15 trillions de pieds cubes de réserves de gaz, prouvées par BP et Kosmos Energy à la frontière maritime de la Mauritanie et du Sénégal, ont conduit au développement du projet de gaz naturel liquéfié (GNL) Grand Tortue Ahmeyim.



Ce projet porte sur 4,8 milliards de dollars. Sa première phase produira jusqu’à 2,5 millions de tonnes de gaz par an.



Le gouvernement mauritanien s’apprête à publier son plan directeur pour le gaz, encourageant les développements gaziers à terre dans le bassin de Taoudenni et recherchant des investissements pour développer des raffineries.



Une opportunité s’est présentée pour le pays d’exploiter ses ressources gazières afin de lutter contre la pauvreté énergétique tout en réduisant la dépendance du pays aux importations énergétiques des pays voisins.



Par African Manager