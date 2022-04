Les Russes l’ont déclaré mort, mais le tireur d’élite “Wali” est bel et bien vivant: il partage son quotidien sur le front en Ukraine

01/04/2022 01:02

Il a combattu avec les troupes d’élite canadiennes en Afghanistan et se trouve maintenant en Ukraine où il affronte l’armée russe. “Wali”(NDLR: son nom de guerre) raconte ses terribles expériences vécues au front.