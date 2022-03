Les États-Unis mettent la Chine en garde contre toute aide à la Russie

17/03/2022 23:21

Plantant le décor à quelques heures d’un échange entre Joe Biden et Xi Jinping, les Etats-Unis ont fait savoir jeudi que la Chine s’exposerait à des représailles si elle devait “soutenir l’agression russe” contre l’Ukraine.