Les États-Unis comptent «s'impliquer» à nouveau dans le Conseil des droits de l'homme de l'ONU

Les États-Unis ont annoncé lundi leur intention de « s’impliquer » à nouveau dans le Conseil des droits de l’homme de l’ONU, jugeant que la politique de la chaise vide de Donald Trump avait laissé le champ libre à des régimes autoritaires. Le nouveau président Joe Biden « a donné instruction au département d’État de s’impliquer immédiatement et avec force » dans la plus haute instance des Nations unies chargée des droits humains, a annoncé dans un communiqué le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken. L’administration Biden revient sans illusions.