Les Émirats arabes unis vont investir 4,5 milliards $ dans les énergies propres en Afrique

06/09/2023 06:45

Les Émirats arabes unis ont annoncé mardi des investissements de 4,5 milliards de dollars dans les énergies propres en Afrique, à l'occasion d'un sommet historique sur le climat organisé au Kenya, qui vise à attirer des fonds pour lutter contre le réchauffement climatique.

"Nous allons déployer 4,5 milliards de dollars pour lancer une série de projets d'énergie propre sur ce continent très important", a déclaré Sultan Al Jaber, qui dirige l'entreprise publique d'énergie renouvelable Masdar, la compagnie pétrolière nationale des Émirats arabes unis ADNOC et les pourparlers sur le climat de la COP28. Les chefs d'État et les dirigeants gouvernementaux et industriels font partie des milliers de participants au sommet de Nairobi, où l'Afrique promeut son potentiel en tant que puissance énergétique propre.



Le sommet africain sur le climat sera suivi par le sommet COP28 qui se tiendra plus tard dans l'année à Dubaï et qui devrait présenter des agendas concurrents pour l'avenir énergétique du monde. "Si l'Afrique perd, nous perdons tous", a averti M. Jaber, qui est également ministre de l'industrie et des technologies avancées des Émirats arabes unis.



Il a déclaré que l'investissement visait à "développer 15 GW (gigawatts) d'énergie propre d'ici 2030" et à "catalyser au moins 12,5 milliards de dollars supplémentaires provenant de sources multilatérales, publiques et privées". En 2022, la capacité de production d'énergie renouvelable du continent était de 56 gigawatts, selon l'Agence internationale pour les énergies renouvelables.





LSI AFRICA