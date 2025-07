Les Badienou Gokh, héroïnes de l’ombre toujours en attente de reconnaissance

L’ancien président de la République du Sénégal, Me Abdoulaye Wade, a lancé en 2009 le programme des Badienou Gokh dans les 14 régions du pays.

Plus de 8 600 femmes volontaires ont ainsi été mobilisées pour jouer le rôle de médiatrices entre les structures de santé et les communautés.



Ces marraines de quartier orientent les femmes et les jeunes filles sur des questions liées à la sexualité, la santé reproductive et la contraception. Elles interviennent également au sein des ménages, en apportant des conseils sur le bien-être familial et la cohésion sociale.



Aujourd’hui, leur champ d’action s’est considérablement élargi. Les Badienou Gokh sont désormais impliquées dans la majorité des projets communautaires, qu’ils soient sanitaires, éducatifs, sociaux ou liés au développement local.



Malgré les promesses répétées des différents régimes qui se sont succédé depuis leur création, elles n’ont jamais bénéficié d’un appui financier durable. Pourtant, elles sont quotidiennement sollicitées par des populations en grande précarité, notamment les femmes démunies, les enfants talibés et les familles vulnérables.