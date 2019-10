Les Abcdaires renouvellent leur soutien au Médiateur de la République suite au décès brutal de son Fils Abdoulaye Nene Cissé

Comme vous l'avez si bien dit lors de la cérémonie des d'obsèques de votre défunt fils Abdoulaye Néné Cissé : "Il n'y a pas plus grande tragédie pour un parent que celle d'accompagner son enfant à sa dernière demeure".

Au bout du chagrin de la nuit il y a une fenêtre ouverte, une fenêtre éclairée, une aube nouvelle et une renaissance immortelle.