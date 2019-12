Les 5 commerçants du marché NDAR libérés : "Nous restons déterminés", crient les partisans d'El Hadj Lamine SÈNE (vidéo)

Libérés, ce matin, les 5 commerçants arrêtés pour une affaire de saccage de toilettes ont été accueillis par une liesse populaire, ce matin. Il s’agit du président El Hadj Lamine SÈNE et de quatre de ses partisans. Les commerçants ont profité de l’occasion pour fustiger la « mauvaise foi » de l’adjoint au maire Latyr FALL qu’ils accusent être l’auteur de l’instabilité du marché. « Il joue à un double jeu et tient un double langage », dénonce un des responsables du marché. « C’est lui pourtant qui nous a conseillé toutes nos démarches. Aujourd’hui, c’est avec beaucoup de surprise et de stupéfaction que nous l’entendons tenir un autre discours », s’offusque-t-il. Les vendeuses de poissons, favorables au président SÈNE ont déploré l’inertie de la Commune devant l’état de délabrement avancé de leur lieu de vente.