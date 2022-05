Législatives 2022 : WALLU derrière YEWWI à l'assaut de Saint-Louis

11/05/2022 07:14

Yewwi et Wallu qui iront ensemble aux Législatives au niveau départemental ont défini le mode de déploiement sur les départements du Sénégal.



Les coalitions Yewwi Askan Wi et Wallu iront ensemble aux élections législatives. Il s’agit d’un compagnonnage départemental. Les deux listes vont en effet se rejoindre dans les départements pour une liste commune. Dans certains départements Yewwi va investir des candidats de Wàllu, mais avec la bannière Yewwi. Dans d’autres départements Wàllu va investir des candidats Coalition Yewwi Askan Wi mais sous la bannière Wallu. Chaque coalition va déposer sa propre liste avec un mix dans les départements.



Ainsi, la coalition Yewwi Askan Wi va se déployer dans 25 départements au Sénégal que sont : (Dakar, Guédiawaye, Keur Massar, Rufisque, Bambèye, Fatick, Kaffrine, Koungheul, Kaolack, Kédougou, Kolda, Vélingara, Linguère, Louga, Matam, Ranérou Ferlo, Dagana, Saint-Louis, Goudomp, Sedhiou, Goudiry, Tambacounda, Mbour, Thiès et Tivaouane).



Pour sa part, la coalition Wallu Sénégal grignotera son nombre de sièges dans les départements de : « Pikine, Diourbel, Mbacké, Foundiougne, Gossas, Mbirkilane, Malem Hodar, Guinguineo, Nioro, Salemata, Saraya, Medina Yoro Foula, Kebemer, Kanel, Podor, Bounkiling, Bakel et Koumpentoum).



Dans la diaspora, la coalition d’Ousmane Sonko et Cie vont pourvoir des sièges pour la diaspora, notamment en Afrique de l’Ouest, du Nord, en Afrique Australe, en Europe du Nord, en Europe de l’Ouest et en Europe du centre. Aussi, dans la zone de l’Océanie, en Amérique, en Asie et au Moyen Orient, la coalition Yewwi Askan Wi sera présente. Wallu Sénégal sera dans deux zones de la diaspora notamment en Afrique du centre et en Europe du Sud